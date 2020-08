La maggior parte degli annunciati 25 mila mono banchi anti contagio che il ministero ha assegnato alle scuole della provincia di Impera arriveranno dopo il 14 settembre. Le previsioni parlano di fine settembre o metà ottobre. A questo punto nelle scuole della provincia di Imperia il distanziamento in aula ci sarà ugualmente anche con i vecchi banchi, sia singoli sia doppi, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

Mono banchi anti contagio arriveranno nelle scuole della provincia di Imperia non prima di fine settembre