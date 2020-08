E’ accusato di aver molestato, palpeggiandola nelle parti intime, una migrante che, come lui, lavorava per la cooperativa Jobel a Imperia. Si aggrava la misura di custodia cautelare in carcere a M.Y., 29enne sudanese, già arrestato per tentata rapina e tentata estorsione ai danni della responsabile della cooperativa, a cui avrebbe portato via denaro e un cellulare, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

