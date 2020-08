Oggi è il grande giorno: il Sanremo Rugby festeggia i suoi primi 10 anni con un evento speciale dove lo sport diventa internazionale, nel segno della palla ovale. A partire dalle ore 19 presso il campo di Pian di Poma si incontreranno il Valorugby Emilia e il Monaco Rugby. Il Sanremo Rugby nasce dieci anni fa in un mix di passione per la palla ovale e voglia di far conoscere e diffondere i suoi valori. Nel corso degli anni la società è andata crescendo evolvendosi dal punto di vista strutturale sino ad affacciarsi al grande rugby internazionale. Come tutte le cose importanti i risultati arrivano a piccole tappe: da un’idea quasi astratta nata nel 2009 oggi il Sanremo Rugby dispone di uno fra i più importanti impianti sportivi della regione, in continua evoluzione, situato in una posizione suggestiva tra le spiagge della città e la sua pista ciclabile: un impianto che oggi viene valorizzato per una nuova formula turistica che si lega a sport e benessere. Il connubio con l’atletica leggera oltre a migliorane le performance nei termini della compatibilità tecnica, ha dato vita ad una aggregazione tra realtà sportive che ben completa il processo di sviluppo dell’impianto. Per il terzo anno consecutivo la struttura sita in località Pian di Poma ospita ritiri a livello nazionale ed internazionale, sulla scia 2019 del Biella Rugby di serie A, nei prossimi giorni sarà a Sanremo il Valorugby Emilia di Roberto Manghi, manager italiano dal formidabile background e neo vincitore del premio Coach dell’anno consegnato da TopRugby. Sabato in orario pre-serale, pur a porte chiuse e nel pieno rispetto delle normative vigenti, il campo di Sanremo sarà teatro di un incontro tra due squadre, il Valorugby Emilia e il Monaco Rugby, in cui militano alcuni fra i più importanti nomi del Rugby italiano e francese fra cui ex giocatori della Nazionale e grandi campioni che hanno fatto al storia di questo sport. Sul filone del turismo sportivo, proprio nella società “ovale” sanremese è nato il Festival Internazionale del Rugby che ogni anno porta a Sanremo decine di squadre, centinaia di giocatori ed appassionati che, tramite la palla ovale scoprono anche la città dei fiori.

