La AGB (Associazione Giuseppe Biancheri) comunica che durante il Bordighera Book Festival è possibile presso lo spazio della Alzani Editore, votare la Ferrovia delle Meraviglie tra i Luoghi del Cuore del Fai. Un’azione importante per riaffermare la necessità di salvare un collegamento ferroviario internazionale di alto valore di ingegneria. La Cuneo-Ventimiglia deve essere salvata e potenziata con nuove corse. La Ferrovia delle Meraviglie è nella parte alta della classifica nazionale del Fai. Si può votare sino a domenica a Bordighera in corso Italia.

