In relazione al grave delitto consumato in Ventimiglia il pomeriggio del 25 agosto, alle 16,30 circa, nei pressi della passarella Squarciafichi, sono divulgate l’immagine e le generalità della vittima (tutt’ora

ricoverato in Ospedale a Pietra Ligure). La vittima è un cittadino italiano identificato in Robby NARDI nato il 21.01.1969 a Canelli (Asti) e residente in Roquebrune Cap Martin in 6 Rue Victor Hugo.

L’aggressore di nazionalità ungherese, quel pomeriggio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto da Agenti di Polizia di questo Commissariato e si trova tuttora ristretto in carcere. Chiunque abbia incontrato la vittima precedentemente all’aggressione ovvero abbia avuto contatti personali anche risalenti nel tempo è pregato di rivolgersi al Commissariato di Ventimiglia – chiedendo del Responsabile Squadra Investigativa (telefono 0184-23821).

Correlati