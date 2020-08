E’ stata svegliata dal coma farmacologico ed è stata trasferita dalla Terapia Intensiva ad un reparto di media intensità del “Borea” di Sanremo, Samanta Bersani, la 34enne mamma di Chivasso che una settimana fa era stata investita mentre attraversava la strada alla Foce a Sanremo. Era con le due figlie piccole, entrambe in un passeggino, il marito ed i genitori. Tutto il gruppo di sei persone era stato centrato da un’auto, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

