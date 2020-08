Sono indignata da sanremasca per tutto quello che ha portato alle dimissioni del nostro vice sindaco Sindoni.

Qualsiasi cosa sia successa e reputo dovuta ad incomprensioni non dovrebbe portare a perdere una figura qualificata, pulita e giovane con voglia di fare che è per moltissimi di noi cittadini l’avvocato Alessandro Sindoni.

Vista la sua operosità negli anni che queste poche righe non possono sicuramente rendere un merito sufficiente.

Soprattutto in un mondo politico sempre più ricco di cialtroni pronti solo a cercare lo stipendio fisso e non a ricercare il bene pubblico.

Provo grande disappunto perché solo una figura pulita e senza nulla da nascondere avrebbe abbandonato una poltrona che altri negli anni hanno cercato di mantenere ben salda anche dopo gravi accuse e processi giudiziari.

Il mio pensiero è che oggi dovremmo essere tutti molto preoccupati per queste dimissioni e dal momento che la libertà di stampa ci dovrebbe essere spero possiate divulgarlo.

Sono una professionista con idee indipendenti da qualsiasi corrente politica ma in grado di capire le alte capacità individuali che ho riscontrato nel nostro vice sindaco e che penso dovrebbero essere premiate e non penalizzate;proprio perché bisognerebbe avere a cuore solo il bene della pubblica comunità e non i maneggi politici.

Cordiali saluti

Giulia Siccardi