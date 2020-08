Causa allerta meteo, domani sera (sabato 29 agosto) a Sanremo non si svolgerà la manifestazione “Festivalmare” prevista a Villa Ormond. L’evento verrà poi recuperato in un’altra data individuata con gli organizzatori.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta