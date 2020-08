La Federazione di Imperia del PSI esprime piena solidarietà nei confronti di Jacopo Gugliotta, giornalista di riviera24.it che è stato minacciato per aver voluto approfondire una notizia. Allo stesso tempo, apprezza il gesto di Alessandro Sindoni, che rassegnando le dimissioni consente alla Amministrazione comunale di Sanremo di proseguire il proprio percorso, libera da ogni condizionamento. In questi giorni abbiamo assistito non senza stupore ad una ulteriore deriva giustizialista dalla quale vogliamo chiamarci fuori, ricordando a tutti che i processi si svolgono in Tribunale e che solo alla Magistratura è consentito di giudicare.



Partito Socialista Italiano

Federazione di Imperia

