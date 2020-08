Per prevenire la diffusione del Coronavirus il Provveditorato agli studi della Liguria ha indicato che gli orari di ingresso nelle scuole dal 14 settembre oscilleranno tra le 7.45 alle 8.40. Lo ha comunicato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. L’obiettivo è evitare folle di studenti che si accalcano sulle scale prima dell’inizio delle lezioni.

