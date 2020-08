Martina Greggio, 18enne che in passato ha fatto parte delle giovanili della Rari Nantes Imperia, ha salvato un turista di 91 anni, Peppino che rischiava di annegare nela piscina dei “Sogni d’Estate” ad Imperia. Martina è stata premiata in Comune dal sindaco Claudio Scajola. “Lo spirito di mia madre ti ha spinto a guardare verso di me. Hai capito tutto e ti sei precipitata in acqua stringendomi e salvandomi” ha scritto il turista in una lettera inviata a Martina, come riporta “La Stampa”.

