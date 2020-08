Incontro questa mattina tra l’Amministrazione Comunale di Imperia e il Consorzio Porto Peschereccio di Oneglia, che raggruppa tutte le imprese di pesca cittadine. Al tavolo il sindaco Claudio Scajola, l’assessore delegato Gianmarco Oneglio e la presidente Lara Servetti. Presenti anche il consigliere comunale Mario Martucci e i tecnici del Comune.

Molteplici i temi affrontati: lo spostamento del punto di prima vendita del pesce, la sistemazione e la riapertura dei bagni pubblici, la valorizzazione dell’Infopoint e dello scalo Terrizzano, la sicurezza della nuova pista ciclabile, l’ordine e la pulizia dell’area e il riordino delle attività su Calata Cuneo.

L’incontro è servito a mettere a fuoco i temi e si è concluso con la volontà di procedere a singoli approfondimenti al fine di sostenere lo sviluppo turistico e peschereccio della zona e a garantire la sicurezza.

Il sindaco si è impegnato ad approfondire queste tematiche con le diverse Autorità interessate per addivenire a una soluzione complessiva e soddisfacente per la Città. È inoltre in previsione un incontro con i pescatori, da tenersi nella seconda metà di settembre, per un confronto sulle proposte che emergeranno dai singoli approfondimenti.