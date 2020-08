Presidente – Dott. Fabrizio Gramondo

Vice presidente – Fabio Ramoino

Consigliere – Daniele Ciccione

Patron – Eugenio Minasso

Segretario generale – Fulvio Moscatelli

Medico sociale – Dott. Fabrizio Gramondo

Direttore generale – Alfredo Bencardino

Direttore marketing – Daniele Ciccione

Direttore sportivo 1° squadra – Cristiano Chiarlone

Responsabile relazioni con Federazione tesseramento segreteria 1° squadra – Antonio Giovane

Responsabile impianti sportivi – Salvatore Giglio

Direttore sportivo, Segreteria Settore Giovanile – Mariano Vacca

Addetto stampa – Claudio Mandica

Prima Squadra:

Allenatore – Alessandro Lupo

Preparatore atletico – Matteo Fiani

Preparatore dei portieri – Gianni Minori

Team Manager – Antonio Benedetto

Settore giovanile:

Direttore responsabile – Mariano Vacca

Juniores Nazionali – All. Massimiliano Casella, Andrea Sammassimo

Allievi 2004 – All. Maurizio Tirone, Adriano Pisano

Allievi 2005 – All. Tiziano Monterosso, Antonio Scala

Giovanissimi 2006 – All. Daniele Olivieri, Simone Ordano

Giovanissimi 2007 – All. Andrea Comiotto, Fulvio Bruni

Esordienti 2008 – All. Mauro Robotti, Marco Zerbone

Esordienti 2009 – All. Massimo Dalocchio, Agostino Caprera

Pulcini 2010 – All. Luciano Buonomo

Pulcini 2011 – All. Anna Giannatasio

Primi Calci 2012 – All. Franco Valle – Lionello Fagioli

Piccoli Amici 2013/14 – All. Giovanni Caravero

Preparatore dei portieri – Alessandro Trucco