A Genova la Polizia ha fermato un 16enne, di origini albanesi, diventato il terrore dei bambini di San Fruttuoso e Marassi a cui chiedeva il pizzo per ottenere “protezione”. Il ragazzino li contringeva a consegnargli la paghetta o anche pochi spiccioli. Scappato già più volte da una comunità dove era ospite, il 16enne minacciava i più piccoli tanto da costringerli a nascondere i soldi nei calzini per non farseli prendere.



