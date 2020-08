Venerdì 28 agosto secondo giorno di BORDIGHERA BOOK FESTIVAL (orari: ore 10,00 – 23,00). L’evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio del Comune di Bordighera e della Regione Liguria.

Area espositiva in corso Italia di case editrici e librerie. Gli incontri letterari presso appositi spazi allestiti davanti ai locali dislocati sulla via (Buga Buga – Milleluci).

Venerdì 28 agosto

ore 10,00 Corso Italia Apertura Stands Case Editrici

ore 10,30 Spazio amici di Luis Laboratorio a cura di Robirò “Siamo gatti come Mix”

(Orari: 10,30-12,30 e 16,30-22,30)

ore 16,30 Buga Buga Enzo Barnabà “Il sogno Babilonese. Lo château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera” Infinito edizioni

ore 17,00 Milleluci Linda Villari “Soggiorno a Bordighera” Philobiblon edizioni

ore 17,15 Buga Buga Danila Allaria e Ivano Ferrando “In treno e a piedi alla scoperta della Val Roia” Alzani editore

ore 17,45 Milleluci Monica Ramazzina presenta “Righetto di Monsilente“ di

Chiara Abrardi Atene del Canavese

ore 18,00 Buga Buga Ketty Magni “Artusi. Il bello e il buono” Cairo editore

a seguire Raffaella Fenoglio “Un Tè con Mr Darcy” Ultra edizioni

ore 18,15 Corso Italia Marta Laveneziana & Stefano Pollini “Il segreto dei calzini spaiati” inedita e divertente storia per grandi e piccini

ore 18,30 Milleluci Maria Grazia Regis “Nomen Omen” Albatros edizioni

ore 19,00 Buga Buga Filippo Venturi “Gli spaghetti alla bolognese non esistono” Mondadori

ore 19,15 Milleluci Daniela Stiaffini presenta “Il Viaggio del Priore” di Giuseppe Alfonso Maggi Antiche Porte editrice

ore 21,00 Corso Italia Marta Laveneziana & Stefano Pollini “Il segreto dei calzini spaiati” inedita e divertente storia per grandi e piccini

ore 21,00 Giardini PalaParco Esiste un solo grande mare, il nostro.

Franco Borgogno “Un mare di plastica” Nutrimenti edizioni

Giornalista, fotografo e guida naturalistica Dal 2010 è tutor al Master in giornalismo ‘Giorgio Bocca’ dell’Università di Torino. Ambasciatore in Italia del 5 Gyres Institute, organizzazione no profit americana con la quale ha condiviso un’esperienza che lo ha portato alle acque del Circolo Polare Artico per indagare il problema dei rifiuti di plastica in mare. Quell’avventura scientifica lo ha portato tra i finalisti all’International Ocean Film Festival di San Francisco con il suo video 5 Gyres Arctic Expedition.

Reading Loredana De Flaviis . Accompagnamento musicale di Marco Balbo. Interviene Monica Previati biologa marina

Mostre in Corso Italia:

“La conoscenza senza consapevolezza è inutile”

mostra fotografica a cura di Chiara Mazzocchi

“Intervallo” a cura dell’Accademia Riviera dei Fiori G.Balbo

“Aiutaci ad aiutarli…” a cura dell’Associazione Randagi Fortunati di Ventimiglia

Laboratorio ed Animazione per bambini

1) “Gli amici di Luis” 4 giorni di divertimento per ricordare il grande Luis Sepúlveda

a cura di Robirò (10,30-12,30 e 16,30-22,30):

Laboratorio “Siamo gatti come Mix” ….per tirare fuori il gatto che c’è in ognuno di noi!

2) Alle ore ore 17,45 alla postazione Milleluci, Monica Ramazzina presenta “Righetto di Monsilente“ di Chiara Abrardi (Atene del Canavese) .

Una una storia di amicizia, magia e libertà. Il viaggio di un bambino alla ricerca delle tre chiavi per liberare la musica prigioniera di un minaccioso castello.

Scoprirà quali segreti si celano nei versi della ninna nanna che i genitori gli cantavano da piccolo e nel ciondolo spezzato che porta al collo?

3) Alle ore 18,15 e alle ore 21,00 in Corso Italia (altezza Banca San Paolo) andrà in scena una storia inedita e divertente per grandi e piccini con Maria Laveneziana e Stefano Pollini.

“Il segreto dei Calzini Spaiati” : vi siete mai chiesti che fine fanno quei calzini che spariscono per sempre dalla lavatrice? Semplice: vanno a vivere in un posto magico e segreto dove non esistono i pregiudizi e dove la diversità è la vera forza del mondo.

Parcheggi:

Piccola velocità (accesso da Via S.Antonio)

Stazione Ferroviaria (Piazza Eroi della Libertà)

Parcheggio Tennis Centro (accesso da Via Quintino Sella)

Parcheggio interrato Via Canova

Parcheggio Giardini Monet