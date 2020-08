Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e le DOP e IGP dei vini liguri promosse dall’Enoteca Regionale, tornano “sul campo” il 28 e 29 Agosto a Diano Castello a “Premio Vermentino 2020” con il programma promozionale “Assaggia la Liguria”.

Sabato 29 Agosto alle ore 16 al Teatro Concordia c’è infatti “Assaggia la Liguria show” : evento alla scoperta della preparazione del pesto al mortaio con la degustazione di Olio DOP Riviera ligure e le DOP e IGP dei vini liguri promosse dall’Enoteca Regionale.

Un evento ( e anche uno stand – visitabile in entrambi i giorni del Premio – con viaggi sensoriali, culturali, divertenti sul legame profondo cibo, uomo, territorio delle “nostre” DOP) per comunicare come la certificazione di origine sia un valore concreto non solo nel settore vitivinicolo ma anche per le eccellenze agroalimentari della Liguria (Olio Riviera Ligure e Basilico Genovese). E sancire il forte valore identitario di questi prodotti “simbolo” per la cultura, l’economia e il presidio ambientale, oltre che come patrimonio autorevole per una comunicazione alimentare completa e corretta.

Basilico Genovese DOP e Olio DOP Riviera Ligure saranno ancora protagonisti nella stessa giornata, ore 18.15 sempre al Teatro Concordia

A seguire sarà infatti proiettato il video che i Consorzi di tutela, Olio Extravergine di Oliva DOP Riviera Ligure e Basilico Genovese DOP, hanno realizzato come vero e proprio sequel del video The Basil journey

Andrea Di Marco, raffinato alfiere della liguritudine immerso nella pesante atmosfera londinese, smessi i panni (ma non troppo) dell’agitatore culturale, trascina persone nella nostra regione e i nostri sapori all’estero.

Il risultato ( il trailer lo vedete al link https://www.youtube.com/watch?v=YGTuKOmaWQE&feature=youtu.be ) è un tuffo da Londra al Mar Ligure. Olio DOP e Basilico DOP diventano così ambasciatori della Liguria in tutto il mondo.

Il video che sarà presentato fa parte di una campagna promozionale realizzata dalle due DOP liguri che è stata finanziata dal MIPAAF.

“Assaggia la Liguria” è il programma di comunicazione dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio DOP Riviera Ligure, insieme all’Enoteca Regionale della Liguria, svolto con il sostegno dalla Regione Liguria e del FEASR dell’Unione Europea – PSR 2014/20, che offre a consumatori e operatori un’informazione mirata a conoscere le storie di questi prodotti e i valori che la DOP mantiene lungo la filiera produttiva, offrendo il piacere di un cibo inimitabile che rivela la storia e la cultura del territorio.

