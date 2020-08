“Gli alunni devono rispettare giustamente il distanziamento in aula, come stabilito dai protocolli di sicurezza del comitato tecnico scientifico. E non si può pensare di non fare altrettanto sugli scuolabus. La proposta uscita dal confronto tra i presidenti di Regione di considerare gli studenti tra di loro come ‘congiunti’ su mezzi di trasporto come gli scuolabus per evitare il distanziamento è inaccettabile.

Il prossimo 14 settembre ricomincerà la scuola: al momento in Liguria sono ancora in svolgimento gli interventi di edilizia scolastica e di arredo volti alla creazione degli spazi necessari per tenere le lezioni in piena sicurezza sia per gli studenti che per gli insegnanti.

È impensabile ricorrere a una scorciatoia per risolvere il problema del trasporto degli studenti. Anche perché si tratterebbe di una soluzione maldestra, che darebbe modo alle istituzioni preposte di poter ignorare una criticità senza preoccuparsi di risolverla.

Il Coronavirus purtroppo è ancora presente in Italia e pianificare al meglio la ripresa scolastica, basilare per la tenuta del tessuto sociale, è un dovere della politica che deve pensare al bene e alla sicurezza di tutti.

Le scuole si stanno organizzando per accogliere nuovamente gli studenti di ogni età e grado, adeguando le strutture e lavorando affinché la continuità delle lezioni possa essere garantita in tutta sicurezza. In Liguria i dirigenti scolastici sono concordi nell’appoggiare l’uso della mascherina in classe, come suggerito tra l’altro dal Comitato Tecnico Scientifico in caso non si possa rispettare il distanziamento.

Non è quindi accettabile una proposta che preveda che i ragazzi vengano considerati ‘congiunti’ semplicemente per non affrontare il problema della mancanza dei mezzi e la loro eventuale reperibilità. Tra congiunti la necessità di distanza decade: il problema è che non essendolo davvero gli studenti, il rischio di contagio salirebbe esponenzialmente.

Per la scienza i ragazzi a scuola devono rispettare il distanziamento di almeno un metro: così deve avvenire anche per gli scuolabus.

Marco De Ferrari (IlBuonsenso)