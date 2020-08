“Le imprese della provincia di Imperia stanno facendo registrare buoni dati di ripresa rispetto a quelle di altre zone della Liguria. La pandemia di coronavirus ha messo a dura prova le piccole e medie imprese della nostra bellissima regione, creando in alcuni casi delle situazioni di importante difficoltà sia per via del lockdown, sia per la necessità stessa di imprese e lavoratori di adeguare la propria attività alla nuova condizione dettata dall’emergenza scatenata dalla pandemia di coronavirus.

La Liguria per poter rinascere e tornare forte come un tempo ha bisogno di un sostegno valido e importante che dovrebbe tradursi in una minore pressione fiscale e la possibilità di poter contare su dei contribuiti a fondo perduto per poter aiutare chi è uscito distrutto economicamente dal lockdown.

ilBuonenso si batte da tempo per questo e tra le sue proposte vi è l’abbassamento della Tari per le imprese, il garantire i dehors gratuiti per le attività commerciali e stimolare il commercio di prossimità, per preservare tutte quelle attività commerciali famigliari che da anni sono presenti sul territorio e ne hanno fatto la storia.

Non possiamo che congratularci con i protagonisti di questa ripresa, con gli imprenditori e i cittadini di Imperia che con la loro resilienza e con i loro sforzi stanno resistendo e sostenendo il tessuto sociale della loro zona, con la loro perseveranza e con il lavoro. Un esempio positivo da celebrare e dal quale imparare.

Sarà impegno de ilBuonsenso recarsi sul territorio e incontrare i lavoratori e gli imprenditori per parlare con loro e ascoltare le loro proposte. Vogliamo conoscere le risposte che hanno trovato e le soluzioni che hanno messo in campo che hanno consentito loro di resistere in un momento così difficile. Gli esempi virtuosi vanno riconosciuti e dagli stessi si deve imparare. Solo in questo modo si possono aiutare anche le realtà meno fortunate.”

Alice Salvatore (IlBuonsenso)