Oggi pomeriggio si è dimesso il vice-sindaco ed assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni. Il sindaco Alberto Biancheri ha ufficializzato le dimissioni durante il Consiglio comunale odierno: “La decisione gli darà la possibilità di chiarire la vicenda con la maggiore serenità possibile nelle sedi già opportune libero da incarichi amministrativi”. Il cronista di una testata online, Jacopo Gugliotta, lunedì aveva presentato un esposto a Procura e a Carabinieri affinché valutassero se le frasi di Sindoni nei suoi confronti, in seguito ad una domanda relativa alla discussione tra Sindoni ed il segretario generale del Comune, possano costituire un reato: “Non ti azzardare, ti mangio la casa, sono un avvocato, vivo di quello”

