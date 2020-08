A Sanremo i Carabinieri hanno sorpreso un gruppo di ragazzi che ballava sulla spiaggia. Non potevano farlo, come ha stabilito il decreto che ha chiuso le discoteche, anche “improvvisate”, per evitare assembramenti. Per i titolari dello stabilimento “Tartaruga” in via San Rocco alla Foce è scattata una multa di 400 euro, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati