Il destino del vicesindaco del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni potrebbe compiersi oggi. Il sindaco Alberto Biancheri deciderà se chiedergli di valutare se non sia opportuno rimettere il mandato. Il cronista di una testata online, Jacopo Gugliotta, lunedì ha presentato un esposto a Procura e a Carabinieri perché valutino se le frasi di Sindoni nei suoi confronti possano costituire un reato: “Non ti azzardare, ti mangio la casa, sono un avvocato, vivo di quello”. Lo scenario probabile è quello di un avviso di garanzia per Sindoni, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

