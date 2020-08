A Sestri Levante i Carabinieri di Sestri Levante hanno arrestato due ladri che sfilavano orologi preziosi alle vittime dopo averle abbracciate. In manette sono finiti un uomo e una donna rumeni di 34 e 35 anni. In particolare i due sarebbero gli autori del furto, a Lavagna, ad un 85enne a cui era stato sfilato un Rolex. I due raggiungevano i posti con la loro auto e studiavano le vittime. La donna si presentava all’anziano con la scusa di cercare un lavoro e l’abbracciava sfilandogli l’orologio.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta