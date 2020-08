• “Ricette per ogni stagione” di Libereso ed. ZEM Vallecrosia, 2014

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3355933440.

Al termine la chef Elisa cena propone una cena ispirata al libro di Libereso “Ricette per ogni stagione” con il seguente menù vegetariano:

Si comincia alle 17.30 con la presentazione del libro che racconta la vita straordinaria, quella del ‘giardiniere di Calvino’. Un racconto in prima persona con penna leggera, libera e appassionata, e accompagnato dai taccuini dedicati agli studi sugli alberi, al mimetismo in natura e alla teoria degli innesti.