Si è svolto mercoledì 26 agosto a Cannes, il 1° Torneo di Beach Handball .M.J.C. Picaud, torneo ufficiale organizzato dal Comitato Delle Alpi Marittime della Fédération Française de Handball.

Il Torneo dedicato alle categorie giovanili, ha visto la partecipazione di 10 squadre che si sono affrontate in questa magnifica disciplina in piena espansione, durate tutto l’arco della giornata.

Nella categoria Under 17, quella dei ragazzi più esperti, è stata la Pallamano Ventimiglia ad aggiudicarsi il Torneo, confermando la propria “Leadership” nel Territorio e entrando quindi di diritto nella storia di questo torneo, che si spera possa diventare, uno degli appuntamenti più importanti nel Beach Handball del sud della Francia.

Nella fase di “Round Robin”, quella in cui le squadre si affrontano tra di loro, La Pallamano Ventimiglia ha affrontato le due squadre del Saint Martin du Var, il Cagnes sur Mer, le due squadre del HBMMS(Mougins -Mouans Sartoux), vincendo tutte le partite, tranne quella con la prima squadra del Mougins, che ha battuto i ponentini agli “Shoot out”.

Il Ventimiglia si è comunque qualificato alla “Finale”, dove si è preso la rivincita sui rivali francesi, rendendogli pan per focaccia ed aggiudicandosi la prova sempre agli “Shoot out” e scrivendo quindi il proprio nome nell’Albo d’oro di questo torneo.

“Vincere in Francia non è mai facile, ma i nostri ragazzi sono stati grandi e malgrado le diverse assenze, si sono aggiudicati questo prestigioso torneo. Ringraziamo gli organizzatori della Manifestazione per il loro invito e ci complimentiamo per la riuscita del torneo. Un particolare ringraziamento va a Claudio Zafarana, che ha animato la giornata ed a Sarah Matthieu, che si è adoperata alla riuscita della manifestazione.

Ecco di seguito, la composizione della squadra della Pallamano Ventimiglia, che si è aggiudicata il torneo:

De Berardinis Matteo; Zambrano Cristopher, Cosentino Matias, Reitano Davide, Lombardo Fabio ed il capitano Fiorella Michele.

Allenatore Pippo Malatino