Nel centro storico di Genova un italiano di origine pakistana, è stato visto da una vigilessa in borghese mentre insultava un rumeno che era a terra per un malore. L’agente è intervenuta per prestare soccorso alla persona che stava male e far smettere l’uomo che inveiva in modo aggressivo contro il rumeno. L’uomo, che aveva tanti precedenti penali per istigazione al suicidio, resistenza e violenza, è stato denunciato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale ed istigazione all’odio razziale.

