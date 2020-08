Stamani il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona é intervenuto in Località Maschio a Savona, in Via Ciantagalletto per un incendio che ha coinvolto una baracca. Sul posto immediato è stato l’intervento della Squadra dei Vigili del Fuoco 11 Proveniente dalla Centrale di Savona e in supporto e stata inviata anche la squadra 11R con l’autobotte. Le squadre hanno spento l’incendio e bonificato l’area. La proprietaria della baracca è stata affidata ai sanitari per accertamenti.

