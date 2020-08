IlBuonsenso ha appreso con stupore e indignazione quanto avvenuto il 19 agosto al giornalista Jacopo Gugliotta. I fatti sono conosciuti, il vicesindaco Alessandro Sindoni ha minacciato in modo grave e inqualificabile il giornalista per evitare l’uscita di notizie scomode.

Oggi il vicesindaco si è dimesso. Un’azione dovuta e giusta, ma che non serve certo a cancellare quanto fatto. Un sistema dove il potere politico pensa di frenare la verità giornalistica è profondamente malato.

Chiunque abbia questi comportamenti non deve far parte delle istituzioni pubbliche. Speriamo che le dimissioni di Sindoni non siano solo uno specchietto per le allodole, trovando poi posto in altri ambiti pubblici.

La libertà di stampa, in una Paese come l’Italia, è qualcosa da proteggere ad ogni costo. Siamo in una nazione dove il giornalismo, quello finto, viene spesso piegato ai voleri del potente si turno. Quando si trovano realtà come Riviera24 e i suoi giornalisti dove l’attenzione alla verità è ancora viva e forte bisogna affiancarle in ogni modo e dargli forza.

Questo farà ilBuonsenso, sempre. Avanti quindi con gli accertamenti della giustizia su questo caso, e avanti sempre con la stampa libera, forte e senza paura.