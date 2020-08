Impegnativo, sotto tutti i punti di vista, il compito degli esperti che devono assegnare i principali riconoscimenti del 27° Premio Vermentino di Diano Castello, cui hanno aderito 38 produttori liguri (con ampia rappresentanza di entrambe le riviere) e 21 esponenti di altre regioni. La commissione, sotto l’autorevole guida di Paolo Massobrio, ha svolto nel pomeriggio odierno la prima sessione (prese in esame 40 etichette). Massobrio e gli otto sommelier – anche due rappresentanti del gentil sessso – indicati da Fisar e Ais (Ivano Brunengo, Bernardo Anselmo, Carla Moretto, Giovanni Ferlaino, Augusto Manfredi, Giovanni Carlo Orengo, Brigida Bosio e Giovanni Revello) domattina completano il lavoro (38 etichette e una sorta di “finale”). La giuria popolare, di cui faranno parte anche alcuni ospiti, si riunisce invece nella serata di domani. Per conoscere i nomi dei vincitori occorrerà attendere sabato pomeriggio, quando avrà luogo anche la consegna delle bandiere dei Borghi più belli d’Italia e delle Città dell’Olio al Comune di Diano Castello ed inoltre sarà coinvolta la delegazione di Neive, ospite d’onore di questa edizione. La cerimonia sarà preceduta dalla proiezione del nuovo spot dei prodotti liguri a denominazione di origine (Olio Dop Riviera Ligure e Basilico Genovese Dop), di cui è protagonista il comico genovese Andrea Di Marco.

Numerosi sono gli appuntamenti della prima giornata di venerdì 28 agosto. Alle ore 16.30 l’approfondimento, curato da Paolo Massobrio, “Il Vermentino, una delle eccellenze del territorio”, appuntamento riservato soprattutto ai produttori e agli addetti ai lavori. Il focus si terrà al teatro Concordia (via D. Novaro), con diretta Facebook (novità della vigilia) dalla pagina Premio Vermentino. Seguirà (ore 18) il wine tasting aperto al pubblico, anche se a numero limitato, sempre curato da Paolio Massobrio e dai sommelier di Ais e Fisar.

Nel frattempo, alle 17 avrà preso il via la visita guidata al centro di Diano Castello (info: 0183.4077217). Dalle 17.30 entreranno in funzione anche tutte le altre attività (punti ristoro, mercatino km0, esposizione di quadri e Fiat 500) e il bus navetta con collegamento da Diano Marina. In serata, alle ore 21.15, lo spettacolo “Storie di uomini e di vini” con il noto artista Pino Petruzzelli (info presso Ufficio Iat di Diano Castello).

Le iniziative della seconda e ultima giornata della kermesse, sabato 29 agosto, si apriranno alle 12.

Il 27° Premio Vermentino, promosso dal 1994 dal Comune di Diano Castello, si avvale della compartecipazione dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria e della collaborazione dell’Enoteca Regionale della Liguria e dei Consorzi regionali di tutela ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, Prefettura e Provincia di Imperia, Gal Riviera dei Fiori, Associazione Borghi più Belli d’Italia e Associazione Nazionale Città dell’Olio. I partner commerciali sono Supermercati Pam Eurospin Arimondo, Acqua Minerale Calizzano, Banca d’Alba, Intesa Grandi Impianti e Agenzia Immobiliare Barisone.

Tutte le info sul sito www.premiovermentino.it.

Programma completo del 27° Premio Vermentino

Venerdì 28 agosto (ore 17.30-23)

ore 16.30: “Il Vermentino, un’eccellenza del territorio”, focus con produttori e addetti ai lavori, a cura di Paolo Massobrio. Incontro preceduto da un intervento sui progetti di sviluppo rurale del Gal Riviera dei Fiori (teatro Concordia)

ore 17: visita guidata al centro storico (a cura Ass. GiroBorgo, ritrovo loggiato via Meloria)*

ore 18: wine tasting con Paolo Massobrio e i sommelier Fisar-Ais (teatro Concordia)

ore 21.15: spettacolo “Storie di uomini e di vini” (piazza Massone)*

Sabato 29 agosto (ore 12-23)

ore 8.30: passeggiata escursionistica guidata tra i sentieri intorno a Diano Castello (ritrovo presso loggiato via Meloria)*

ore 11: visita guidata al centro storico (a cura Ass. GiroBorgo, ritrovo loggiato via Meloria)*

ore 16: “Assaggia la Liguria Show”: Basilico Genovese Dop, Olio Dop Riviera Ligure e Vini Liguri Dop in scena (teatro Concordia)

ore 18.15 anteprima spot prodotti liguri a denominazione di origine, consegna della bandiera dei Borghi più Belli d’Italia e delle Città dell’Olio, proclamazione dei vincitori

ore 21.15 spettacolo “Raccontiamoci delle frottole” (chiesa parrocchiale San Nicola)*

prenotazioni presso Ufficio Iat Diano Castello

Per tutta la durata della manifestazione (venerdì 28 ore 17.30-23, sabato 29 ore 12-23)

Esposizione bottiglie Vermentino (teatro Concordia)

Degustazioni guidate di Vermentino (piazza Giudice)

Mercatino prodotti tipici (vie del centro storico)

Punti ristoro (piazza Matteotti)

Esposizione Fiat 500 (via Meloria)

Mostra di pittura, opere di Aldo Mapelli (via Meloria)

Le aziende che hanno aderito alla due giorni di Diano Castello

Liguria Ponente (Imperia e Savona): Ada Musso Diano Arentino (Im), Ardissone Giovanni Chiusanico (Im), Balin Diano Castello (Im), Bianchi Carenzo Diano San Pietro (Im), BioVio Albenga (Sv), Cantine SanSteva Imperia, Casa Lupi Pieve di Teco (Im), Cascina Nirasca Pieve di Teco (Im), Deperi Ranzo (Im), Enrico Dario Bastia d’Albenga (Sv), Fontanacota Imperia, La Ginestraia Cervo (Im), Le Rocche del Gatto Albenga (Sv), Lombardi Terzorio (Im), Maria Donata Bianchi Diano Arentino (Im), Mauro Zino Dolceacqua (Im), Muntà di Fratti Diano San Pietro (Im), Nicola Novaro Diano Castello (Im), Peq Agri Cascina Praiè Andora (Sv), Poggi dell’Elmo Soldano (Im), Poggio dei Gorleri Diano Marina (Im), Saguato Rosella Diano San Pietro (Im), Tenuta Maffone Pieve di Teco (Im), Viticoltori Ingauni Ortovero (Sv).

Liguria Levante (Genova e La Spezia): Andrea Bruzzone Vini Genova, Bisson Sestri Levante (Ge), Cà du Ferrà Bonassola (Sp), Cantina Dell’Ara Santo Stefano Magra (Sp), Cantina Vermenting Reggimonti (Sp), Cantine Federici Luni (Sp), Cantine Lunae Bosoni Luni (Sp), La Cantina Levantese Levanto (Sp), La Carreccia Luni (Sp), La Pietra del Focolare Luni (Sp), Linero Castelnuovo Magra (Sp), Tenuta La Ghiaia Sarzana (Sp), Terra della Luna Luni (Sp), Zangani Santo Stefano Magra (Sp).

Toscana: Bonacchi Quarrata (Pt), Campo al Noce Bolgheri (Li), ColleMassari Cinigiano (Gr), Il Moretto Massa, L’Aurora Romagnano (Ms), Petricci e Del Pianta Suvereto (Li), Vignaioli del Morellino Scansano (Gr), Vini Apuani Carrara (Ms).

Sardegna: Càlibri Berchidda (Ss), Cantina Su’Entu Sanluri (Su), Cherchi Usini (Ss), Contini Cabras (Or), Sabresenò Olbia (Ss), Tenute Soletta Florinas (Ss), Viticoltori Romangia Sorso (Ss), Carlo Cau Sestu (Ca).

Lazio: Antica Cantina Leonardi Montefiascone (Vt).

Puglia: Otri del Salento San Pancrazio Salentino (Br).

Sicilia: Oddo Vini Trapani.

Umbria: Il Poggio Macchie (Pg), Podere Marella Castiglione del Lago (Pg).