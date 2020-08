La Confesercenti di Imperia rivolge i complimenti al neo presidente della Camera di Commercio della Riviera Ligure, Enrico Lupi. “Benvenuto Presidente – afferma Ino Bonello presidente provinciale di Confesercenti- ti auguriamo un buon lavoro. In un momento difficile per il Paese e per le nostre imprese, il sistema camerale deve essere pronto, efficiente ed in prima fila, organizzato e guidato. Ad Enrico, collega di grande esperienza, i nostri migliori auspici”.

