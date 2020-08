Regione Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Costa, fondatore e direttore artistico del Teatro Garage di San Fruttuoso, che attraverso i suoi spettacoli ha saputo trasmettere al pubblico la sua profonda passione per il teatro e grazie alla sua esperienza ha contribuito, per quasi 40 anni, a rendere eccellente il patrimonio culturale della città di Genova. Regione Liguria porge le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.

