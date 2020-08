A Sanremo un amministratore comunale è stato denunciato per essersi rivolto con parole e toni intimidatori a un cronista di Riviera 24 che stava svolgendo il suo lavoro. Dell’episodio si occuperà ora la magistratura. L’Ordine dei Giornalisti della Liguria esprime sconcerto e considera grave quanto accaduto. Nel manifestare solidarietà al collega, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria rileva come si susseguano episodi di intolleranza e intimidazione da parte di alcuni che esercitano pubblici poteri i quali non tollerano il ruolo dei cronisti impegnati a garantire, senza condizionamenti, una corretta informazione al servizio dell’opinione pubblica. L’Ordine dei Giornalisti della Liguria conferma su questo versante il suo impegno a tutela dei colleghi e del pieno esercizio del diritto di cronaca sancito dalla Carta costituzionale.

