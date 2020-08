Immediata replica dell’assessore mabel riolfo al PD di Ventimiglia. Ci vuole coraggio da parte del PD di Ventimiglia ad accusare gli altri quando a livello nazionale il Governo di sinistra, con la ministra Azzolina, a venti giorni dall’inizio della scuola, non ha ancora detto come entreranno i nostri figli a scuola. Il PD di Ventimiglia come al suo solito cerca di confondere le idee per tentare, invano, di non far emergere l’impegno che il mio assessorato ha dimostrato, con i fatti e non con le parole, nel risolvere gli enormi problemi che abbiamo ereditato da loro. Come assessore alla Scuola e servizi educativi, insieme al sindaco Scullino e a tutta la giunta, abbiamo riaperto la scuola di Ventimiglia Alta che Ioculano aveva chiuso, abbiamo realizzato lavori, e stiamo continuando a farlo, negli edifici scolastici per oltre 800.000 euro, per la messa in sicurezza dei nostri studenti. Abbiamo in corso progetti per realizzare interventi sugli edifici scolastici che comporteranno impegni di bilancio per altri 3.000.000 di euro. Nonostante la pandemia abbiamo risolto al meglio i problemi connessi all’apertura del scuola, con la grande collaborazione e professionalità delle dirigenze scolastiche e dei docenti, creando nuovi spazi, intervenendo per bonificare e rendere utilizabili nuovi locali, acquistando banchi e sedie. Ieri abbiamo noleggiato anche tre nuove tensostrutture su richiesta della dirigente Dott.ssa Barile. Per quanto riguarda gli asilo nido il PD ventimigliese, anzichè criticare solo, dovrebbe meglio informarsi. Sono orgogliosa di ribadire che i nostri due asilo nido, “Il Girasole” e “L’Aquilone”, sono accredditati ed eccelentemente gestiti, con il riconoscimento ufficiale dal 2013, non è stata certo la gestione della precedente amministrazione a portarli a questo livello. Oggi la carenza del personale comunale e le limitazioni Covid-19 ci hanno messo nella condizione di dover scegliere tra ridurre il servizio, accogliendo solo pochi bambini, oppure ampliare il servizio per favorire le famiglie. Oltre i 36 bambini già iscritti abbiamo una listra di attessa di altri 65 bambini. Abbiamo scelto il modo migliore per garantire un servizio alle famiglie più ampio e flessibile, fermo restando la qualità del servizio offerto. Non si privatizza il nido, anche se non ci sarebbe nulla di male visto l’ottimo funzionamento del nido “Il Girasole”, ma viene affidato esternamente solo il servizio educativo per poter accogliere il maggior numero possibile di bambini e andare incontro alle richieste delle famiglie. Osa, cuoco e coordinamento rimangono comunali e questo continuerà a garantire l’eccellenza. Non è mia abitudine prendere i meriti di nessuno, l’eccellenza prima come anche ora è dovuta all’esperienza e competenza della Dott. ssa FOSSATI, nostro coordinatore psico¬pedagogico che continuerà a svolgere il suo ottimo lavoro. Offriremo anche un servizio integrativo che implementerà l’offerta, con il nostro personale educativo che continuerà quindi ad essere utilizzato nel settore scolastico e consentirà di offrire una servizo maggiore alle famiglie continuando a garantire l’eccellenza della qualità del servizio stesso. Saranno le famiglie e i cittadini a giudicare, noi faccimo fatti e voi parole.

