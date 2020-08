Oggi l’Assessore Mabel Riolfo, candidata della Lega al Consiglio regionale della Liguria, ha partecipato al solenne Pontificale in Cattedrale in occasione della festa del Santo Patrono, San Secondo, e alla consegna del “San Segundin d’argentu”, il riconoscimento che il Comune di Ventimiglia ogni anni destina alle persone che più di tutte hanno illustrato la città per altissimi meriti.

“Quest’anno il premio del San Segundin d’argento è stato consegnato dal Sindaco Scullino, da Sua Eccellenza Mons. Suetta e dal Presidente del Comitato Pro Centro Storico, Sergio Pallanca, agli angeli del Covid ed in particolare ai medici ed agli infermieri nonché alle Croci Verde ed Azzurra ed alla Protezione civile di Ventimiglia che con coraggio e abnegazione hanno lavorato strenuamente sul nostro territorio a tutela della popolazione. A loro il mio plauso per il loro operato – dichiara l’Assessore Riolfo”.

