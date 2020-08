La democrazia di una Nazione si fonda sulla libertà di espressione del proprio pensiero, così come recita l’art. 21 della Costituzione. In particolar modo la libertà di stampa non può essere soggetta a censure ed autorizzazioni: solo in questo modo i cittadini possono, grazie al pluralismo ideologico, formarsi un proprio convincimento sulla base delle diverse fonti alle quali attingere.

Non posso, pertanto, a nome di tutto il partito di Fratelli d’Italia della Provincia di Imperia, che esprimere solidarietà al giovane giornalista della testata on line Rivera 24 Jacopo Gugliotta per i noti fatti che abbiamo appreso proprio grazie alla libertà di stampa.

Il ruolo del “cronista politico” è difficile, complicato e qualche volta scomodo, ma grazie al serio lavoro dei giornalisti come Gugliotta possiamo continuare a essere informati di quanto accade nella gestione della “cosa pubblica” oggi come non mai sotto l’occhio del riflettore.

Buon lavoro a tutti i professionisti dell’informazione con i quali Fratelli d’Italia ha sempre avuto modo di confrontarsi serenamente, a volte anche in dibattiti accesi, dove ognuno ha sempre potuto esprimere la propria opinione, ben consci che il “sale” della Politica è il confronto e non lo scontro.

Il Portavoce Provinciale

Avv. Fabrizio Cravero