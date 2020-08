Proficua amichevole in famiglia per la Sanremese questo pomeriggio allo stadio Comunale. Mister Bifini ha utilizzato tutti gli elementi a sua disposizione in tre tempi molto combattuti. Sono rimasti a riposo Gerace e Sturaro in via precauzionale che hanno seguito la seduta dagli spalti. Sono andati a segno Gagliardi, Gemignani, Diallo, Demontis e Martini. Al termine il tecnico biancoazzurro si è detto molto soddisfatto dei progressi della squadra, anche se c’è tanto ancora da lavorare.

Domani e venerdì per la Sanremese sono in programma altre due intense doppie sedute. Sabato alle 18 al Comunale, a porte chiuse, l’allenamento congiunto con il Camporosso, compagine di Promozione.