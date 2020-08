Mercoledì 26 agosto, San Secondo, è una giornata importante per la città di Ventimiglia che festeggerà il suo patrono: un’occasione per tracciare un bilancio e fare un focus sui prossimi progetti autunnali, tenendo presente alcuni valori e principi cristiani.

Anche in periodo di festa e di vacanze, l’Amministrazione comunale non ha infatti perso tempo e ha pianificato il futuro della città con un fitto calendario di interventi. In primis massima attenzione è stata data alla preparazione degli edifici scolastici, pensando ai giovani, ai valori educativi e culturali.

“Il prossimo autunno ci vedrà impegnati a ripartire nel migliore dei modi –dice il sindaco Gaetano Scullino- L’attenzione principale è andata ai nostri figli, per cui abbiamo ritenuto che dotare la città di Ventimiglia di una scuola dignitosa e sicura fosse l’impegno prioritario di questo periodo, particolarmente difficile a causa del Covid-19. Abbiamo migliorato le scuole del centro città e riaperto la Scuola Cavour del Centro storico, mostrando di fare non solo programmi ma anche di dare concretezza ai nostri impegni. I lavori eseguiti sono il segno di un nuovo inizio e la speranza di poter investire sui nostri giovani per costruire per loro e per la nostra città un futuro all’altezza delle loro e delle nostre aspettative. La cultura e la formazione dei giovani sono un investimento a lungo termine su cui tutti dobbiamo puntare”.

A proposito di città e di infrastrutture, l’Amministrazione ha profuso un impegno davvero importante nel rifacimento, abbellimento e costante pulizia del centro cittadino pensando che il cittadino, l’uomo debba essere messo al centro di ogni iniziativa per una migliore vivibilità. Non la bellezza sfarzosa, fine a se stessa, ma un miglioramento della qualità della vita dell’essere umano.

“Abbiamo atteso la fine dell’estate per dare il via ai lavori dei nuovi marciapiedi e delle due nuove isole pedonali, Via Aprosio prima e Via Ruffini dopo. Stiamo provvedendo a dotare la città di una migliore illuminazione –continua il primo cittadino- e continueremo con il rifacimento di alcuni asfalti cittadini dopo aver appena terminato quello di Corso Genova, via principale di accesso a Ventimiglia. Per permettere una migliore viabilità ci saranno presto tre parcheggi nelle aree ferroviarie dismesse con oltre 1.000 nuovi posti auto, aree verdi e una ciclabile a monte e stiamo intervenendo per dare decoro ad alcune frazioni che si sentono isolate dal cuore pulsante di Ventimiglia. Non dimentichiamo poi l’innovativa pista ciclabile a sbalzo che verrà realizzata sulla passeggiata nel tratto da via Lamboglia a via Dante”.

Continua quindi la trasformazione della città, sempre pronta a stupire e ad accogliere nuovi turisti anche in vista dell’inaugurazione del porto previsto per il 2021. Lo spirito che ci guida è quello di creare posti di lavoro, non solo uno dei primi principi costituzionali ma anche cristiano, essendo un tema centrale nel pontificato di Papa Francesco.

“Il nuovo porto turistico Cala del Forte, il nostro bellissimo Centro storico, il nostro entroterra, con l enostre belle frazioni e i nostri prodotti tipici, il mare, risorsa unica da accudire e far conoscere, partendo dall’Area protetta di Capo Mortola o dalla Baia dei Balzi rossi, passando dalle Calendre, sino alla spiaggia di Nervia. La nostra rete commerciale che deve puntare sempre più sulla qualità del prodotto e le nostre bellezze artistiche e culturali. Tanto altro, insomma non manca certo la voglia di fare bene e di continuare il nostro programma contando sulla capacità di tutti i cittadini di aiutarci e di segnalarci quelle situazioni che vanno migliorate. Il mio impegno sarà ancora una volta ascoltare ed essere presente tra i cittadini, come sempre, per verificare di persona il buon andamento delle iniziative e dei lavori, nella speranza di poter essere sempre tempestivi a sviluppare la crescita economica, civile e culturale di Ventimiglia. Questo sarà autunno da cui ripartire, e in cui poter lavorare insieme, per raccogliere i cambiamenti del nostro tempo e trasformarli, mostrando che Ventimiglia è in grado di farsi trovare pronta e all’altezza”.

Purtroppo, anche in periodo di estate e di festa, l’Amministrazione comunale di Ventimiglia non può dimenticare l’emergenza Covid-19.

“Ci aspetta un nuovo periodo che si preannuncia estremamente impegnativo, a causa di una pandemia sempre insidiosa, che non ci permette di rimanere rilassati nemmeno nel tempo del riposo estivo e della festa. –conclude il sindaco Scullino- L’occasione della solennità di San Secondo, patrono della città di Ventimiglia, ci porta a guardare al futuro e a chiedere l’intercessione del nostro Santo. Il Premio San Segundin d’Argentu Città di Ventimiglia Edizione 2020 è stato quindi assegnato, dall’unanimità dei componenti la giuria agli ‘Angeli del Covid-19’, cioè a coloro che hanno combattuto in prima linea contro un nemico, subdolo ed agguerrito, un nemico invisibile ma potentissimo, difficile da sconfiggere, contro il quale solo la tenacia e la forza di volontà di sanitari, uomini e donne, ha fatto fronte unito.

Siamo – continua il Sindaco Scullino – ancora in un periodo molto travagliato a causa delle conseguenze economiche lasciateci dalla pandemia. Il senso di responsabilità della stragrande parte dei nostri cittadini, che è stato davvero encomiabile in questi mesi, non dovrà cessare e invito a mantenere atteggiamenti consoni al rispetto e alla buona fama della nostra città, per la salute di tutti. Il nostro Comune ha messo in campo ogni sforzo possibile per aiutare coloro che si sono trovati all’improvviso nell’indigenza. Speriamo di poter andare verso un maggiore sviluppo economico e benessere generalizzato. Ma per evitare di cadere in un nuovo lockdown, dobbiamo impegnarci tutti a rispettare le regole”.