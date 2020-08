Un uomo di circa 60 anni si é ferito gravemente poco fa a Ventimiglia nei pressi della Passerella Squarciafichi. Non é chiaro al momento se sia caduto dal ponte. Si sa solo che é grave e che sul posto é arrivato l’elisoccorso per il trasporto in ospedale.

Aggiornamento :

La caduta secondo le prime ricostruzioni sarebbe avvenuta a seguito di una lite scoppiata sulla passerella.