A Sanremo è scattato un divieto di balneazione nell’area di corso Imperatrice, nel tratto tra il lido La Fontana e la scogliera di piazzale Dapporto lato Ovest. Il servizio ambiente del Comune ha deciso lo stop a tuffi e nuotate avendo riscontrato la fuoriuscita di acque nere da un tombino lungo il camminamento che unisce piazzale Dapporto al lido La Fontana, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta