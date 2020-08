Per le votazioni in programma il 20-21 settembre il Comune di Sanremo ha acquistato dispositivi di protezione per tutelare scrutatori, segretari e presidenti di seggio. Sono state acquistati 5 mila mascherine, 500 flaconi di gel igienizzante, 350 schermi facciali, 70 confezioni di guanti in nitrile, 100 camici monouso. La spesa totale sfiora i 10 mila euro, come riporta Gianni Micaletto su “La Stampa”.

