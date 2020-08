Continua il lavoro di preparazione dei biancoazzurri allo stadio Comunale. Il gruppo, agli ordini di Alessio Bifini, prosegue a lavorare duramente al ritmo di due sedute giornaliere. La mattina solitamente è dedicata alla parte atletica e al lavoro aerobico. L’obiettivo è quello di mettere benzina nelle gambe senza caricare eccessivamente, per arrivare pronti e pimpanti all’inizio del campionato fissato per il 27 settembre. Di pomeriggio invece Lo Bosco e compagni si sottopongono ad intense sedute tattiche di possesso, difesa e attacco. Bifini dirige le operazioni in mezzo ai suoi ragazzi con grande attenzione ed è prodigo di consigli e di incoraggiamenti per tutti, giovani ed esperti.

Dopo la prima uscita con l’Oneglia Calcio, domani pomeriggio alle 17.30 la Sanremese giocherà un’altra amichevole in famiglia al Comunale. Per sabato pomeriggio, 29 agosto, alle ore 18 e sempre al Comunale, invece è fissato il secondo test: sparring partner il Camporosso di mister Luci, squadra di Promozione. L’allenamento congiunto sarà rigorosamente a porte chiuse, nel rispetto della normativa Anti–Covid.