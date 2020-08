Questo pomeriggio il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme al sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli, ha incontrato Vittoria Oliveri e Carola Pessina, le due giovani tenniste del Tennis Club Finale Ligure che, durante il lockdown, avevano scambiato alcuni palleggi tra un palazzo e l’altro, giocando sui tetti. Il video dei loro scambi era diventato virale, rendendole famose. Insieme al primo cittadino il presidente ha consegnato loro una targa: lo speciale riconoscimento è stato dato per il segnale di speranza che le due giovani erano riuscite a trasmettere alla Liguria e all’Italia intera in piena emergenza sanitaria.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta