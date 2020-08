Statuto Speciale, Infrastrutture e Sanità sono i cardini del programma che sarà presentato assieme ai candidati circoscrizionali il 29 agosto alle 11 presso la sala conferenze dell’Hotel Corallo, in Corso G. Garibaldi, 29 ad Imperia.

La Liguria, terra di frontiera, ha il diritto di rivendicare per se’ un ruolo che non sia più quello marginale a cui è stata costretta in questi ultimi anni.

Imprese falcidiate, infrastrutture inadeguate, lassismo della politica sono gli elementi che mi hanno costretto a non tacere più e a riprendere una lotta mai sopita per la nostra terra!

Portoria 5 Dicembre 1746 un ragazzo, con un gesto, accende la miccia della rivolta, infiamma gli animi e fa esplodere quel malcontento che da tempo alberga nel popolo tutto.

Che l’inse? E fu quando il popolo si ribellò e vinse.

Liguria, Alza la testa!

Giacomo Chiappori

