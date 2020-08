Falso allarme bomba a Genova all’aeroporto Cristoforo Colombo. Un uomo, diretto in Ucraina via Roma, oggi pomeriggio ha dimenticato due valigie nell’area imbarchi ed è partito facendo scattare le procedure antiterrorismo. Gli artificieri hanno fatto brillare le valigie. L’uomo rischia una denuncia per procurato allarme.

