Coronavirus, 2 nuovi positivi in provincia di Imperia. 12 in totale in Liguria

Sono 12 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Il dettaglio dei nuovi positivi: • 2 in ASL 1 di cui: 2 contatti di caso confermato • 1 in ASL 2 di cui: 1 contatto di caso confermato • 3 in ASL 3 di cui: 1 rientro viaggio estero 2 accessi in ospedale • 6 in ASL 5 di cui: 2 accessi in ospedale 1 rientro viaggio estero 3 segnalazioni dipartimento di prevenzione Si precisa che la specificazione della ASL sopra riportata non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone. Correlati