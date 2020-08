Dopo il grande successo con 26 formazioni iscritte provenienti da ogni parte della provincia , di pubblico e risonanza mediatica del 25° Torneo “Città di Sanremo”, l’ASD Sanremo Calcio in collaborazione con i Bagni Italia, organizzano il Campionato Invernale di calcio a 6 che si disputerà sul campo in sintetico Morgana di Sanremo. Il campionato inizierà l’ultima settimana di settembre (con la speranza di arrivare a 20 squadre) si svilupperà in tutto il periodo invernale (ovviamente con una pausa per il periodo Natalizio), ogni formazione giocherà una partita a settimana le finali saranno previste per la fine del mese di aprile. Le rose delle squadre saranno formate da un massimo di 12 giocatori, non c’è nessun limite per il numero di tesserati Figc che possono essere iscritti, questo per poter aver un livello più alto e dare la possibilità a tutti i calciatori di partecipare. Attualmente sono una decina le formazioni già iscritte, la formula del campionato dovrebbe essere di 2 gironi da 10 squadre cadauno, con play-off che permetterà l’ incrocio delle squadre dei 2 gironi.Il costo di iscrizione è molto basso (50 euro per ogni giocatore iscritto in rosa) questo per far si che tutti possano partecipare giocando un giorno a settimana per tutta la durata del torneo.Per ulteriori informazioni si possono contattare i numeri 328.8428471 – 350.5151993 sia telefonicamente che con Whatsapp o sul sito www.sanremocalcio.it o tramite le pagine social (Facebook e Instagram) della Sanremo Calcio.

