Anche per la stagione 2020/2021 l’allenatore dell’Ospedaletti, Andrea Caverzan, potrà contare sul centrocampista Mattia Schillaci.

Il classe 2000 che l’anno scorso si è contraddistinto come uno degli elementi maggiormente impiegati in prima squadra (20 presenze per lui) è stato confermato dalla società orange anche per la prossima annata, dando così una sempre maggiore continuità al progetto che ha portato alla prima storica salvezza nel campionato di Eccellenza.

“Sono molto contento di far parte di questa squadra per il terzo anno consecutivo – dichiara Mattia Schillaci – non vedo l’ora di iniziare la stagione e togliermi qualche soddisfazione in più rispetto all’anno scorso sia sul piano personale che su quello di squadra”.

