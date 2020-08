Buongiorno,

vorrei segnalare una situazione incresciosa che da tempo si verifica a Bordighera. Facendo il portapacchi al pomeriggio per le Poste, mi sono purtroppo reso conto che in tutta la città non c’è mai un “carico e scarico” libero dove poter posteggiare il furgone che uso per lavoro. Ci sono sempre auto parcheggiate da parte di persone che si trovano nei bar vicini. Capita in tutta la città ed in particolare nei pressi del Bar Mondino e del Bar Calipso. Sono tutte auto lasciate sul “carico e scarico” senza averne alcun diritto ed anche senza aver nessuno rispetto per chi sta lavoando. Noi impazziamo e, senza avere alcuna colpa, creiamo traffico. Chiediamo che ci siano più controlli e che questa situazione di mancato rispetto delle regole possa finire quanto prima.

Lettore di Rivierapress.it