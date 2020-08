Uno scooterista ventimigliese Giovanni Papa ha perso la vita oggi in seguito ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Vernante sulla Statale 20 del Col Di Tenda. Originario della nostra città Giovanni Papa 62 Anni risiedeva ad Aosta dove lavorava.

