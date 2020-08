I genitori Seminarmonia stanno sviluppando un Progetto di Istruzione Familiare in Natura che si terrà nel comune di Sanremo: sarà rivolto a homeschoolers ispirandosi ad una didattica che mette al centro i bisogni e le emozioni del bambino, come sostengono le più recenti scoperte neuroscientifiche.

Chi ha detto che per imparare a leggere e a contare bisogna per forza stare chiusi in una stanza? Chi ha detto che la storia si può imparare solo sui libri? Facciamolo all’aperto!

Sei un maestro? Sei interessato alla didattica all’aria aperta? Sei ispirato dai principi dell’educazione emozionale? Ti va di metterti in gioco entrando nella nostra comunità educante?

Scrivici entro il 28 agosto a seminarmonie@gmail.com !

Ne nasceranno cose buone.

Seminarmonia