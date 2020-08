Un week-end all’insegna della fantasia, dei Cosplay, della musica, games e del mondo dei cartoons in occasione di “Floriseum in Comics”.

Nella cornice del meraviglioso Parco di Villa Ormond a Sanremo il 12 e 13 settembre magia e fantasia si fondono in un luogo dove il tempo, affascinato, si fermerà protetto dalla fronde centenarie, signore del Parco.

Evento con ingresso libero ma prenotazione obbligatoria, adatto ad adulti e bambini.

Per informazioni e prenotazioni 347/0528971 – floriseumincomics@outlook.com”

Correlati